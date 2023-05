Voici les aliments les plus addictifs à éviter à tout prix

Quels aliments sont concernés?

Vous le savez comme moi, on les connaît tous: il s’agit des aliments hautement transformés contenant des matières grasses et/ou des glucides raffinés. Voici la liste des aliments les plus addictifs:

Similaires aux drogues?

En plus de ceux-ci, on retrouve des aliments tels que les chips, le gâteau, le pop-corn au beurre et au sucre, le cheeseburger, le muffin, les céréales, les bonbons, le poulet frit et les sodas non allégés. Alors, vous salivez rien qu’à la lecture de cette liste? «Les aliments hautement transformés, qui peuvent partager des caractéristiques avec les drogues d’abus, semblent être particulièrement associés à la dépendance alimentaire», estiment les chercheurs.