Voici notre top 5 des meilleures friteries de Belgique

Frit Flagey – Bruxelles

Située sur la place Flagey, cette friterie bien connue dans la capitale propose des frites à tomber par terre. Le petit plus? Ses prix tout doux pour notre portefeuille qui nous encourage (encore plus) à aller y faire un tour dès qu’on a un petit creux. Miam!

Chez Glouton – Liège

La baraque à Frites – Jambes

Friterie Tabora – Bruxelles

Située (littéralement) à côté de la Bourse de Bruxelles, cet endroit est the place to be si vous êtes dans le centre et que vous avez envie de bonne frites. Attention toutefois à choisir votre créneau horaire pour éviter la foule qui s’y presse régulièrement.