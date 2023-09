Voici pourquoi notre manière de boire du café choque les Italiens

Pas de cappuccino après midi

Sans lait, grazie !

Si tu as besoin d’un petit boost d’énergie dans l’après-midi, les Italiens conseillent donc d’opter plutôt pour un expresso, un doppio, un ristretto, voire un café allongé. Tu l’as compris, un café sans lait. D’ailleurs, en Italie, le café est une véritable institution. Il est événement social et se déguste de préférence au comptoir. On dit aussi qu’il faut le boire noir et serré, sans lait et sans sucre pour en apprécier toute la saveur.