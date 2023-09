Amazon Prime Video: à partir de quand devra-t-on composer avec des coupures pubs?

Pour enrayer la baisse du nombre de ses abonnements, Prime Video a fait le choix de mettre de la publicité dans ses contenus . La plateforme d’Amazon suit les traces de Netflix et Disney+ (en Europe et aux Etats-Unis) qui ont déjà pris une décision similaire. A la différence, l’offre de Prime Video ne sera pas moins chère avec des publicités . Le prix de l’abonnement standard restera identique. Pour obtenir une offre sans publicités, les abonnés devront débourser chaque mois 2,99 dollars supplémentaires.

Horizon 2024

Le déploiement de ces nouvelles offres commencera dès le début de l’année 2024 aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada, comme l’explique Amazon sur son blog officiel. La France, l’Italie, l’Espagne, le Mexique et l’Australie suivront plus tard dans l’année. On ne sait pas, à l’heure actuelle, ce qu’il en est pour la Belgique mais elle devrait aussi être touchée par la mesure en 2024.Pour le moment, seul le tarif pour le marché américain a été dévoilé. Les prix seront communiqués plus tard selon les pays. Les abonnés seront quant à eux directement prévenus par mail des changements dans le prix des abonnements.