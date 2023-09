Attention aux fausses applications mobiles YouTube !

Selon des experts en cybersécurité, plusieurs versions malveillantes de l'application mobile YouTube pour Android circulent actuellement sur Internet. Si on ne les trouve pas sur le Play Store, elles sont néanmoins disponibles sous la forme de fichiers à télécharger et à installer sur son smartphone. Elles reprennent le nom, le logo et l'apparence de YouTube, mais renferment en réalité des programmes malveillants.