BlizzCon 2023: À quoi faut-il s’attendre?

Demandez le programme

Des nouveautés pour les jeux Blizzard

L’année 2023 a été marquée par le retour d’une saga mythique et le lancement de Diablo IV . Nul doute que Blizzard profitera de la BlizzCon pour faire des annonces majeures concernant ce titre. On peut s’attendre à des premiers détails sur une future extension ou sur la prochaine saison. Lancé l’an dernier, Overwatch 2 sera également à l’honneur. La BlizzCon sera notamment le théâtre des finales de la Overwatch World Cup. Les huit meilleures équipes du monde s’affronteront durant deux jours pour décrocher ce titre tant convoité. Un nouveau héros d’Overwatch 2 sera également présenté.

Les autres jeux Blizzard ne seront pas oubliés. Il faut notamment s’attendre à une annonce importante concernant World of Warcraft . Enfin, des nouveautés sont également à prévoir pour Hearthstone et Warcraft: Rumble .

Comment assister à la BlizzCon?

À quelques jours du début de la BlizzCon, il reste encore des tickets. Mais pour cela, en plus de se rendre en Californie, il faut compter au minimum 300 $ (environ 283 €) pour assister à l’événement. La bonne nouvelle, c’est que tous les fans peuvent assister en direct et en streaming à la BlizzCon. De la cérémonie d’ouverture au concert de clôture, tout sera accessible gratuitement sur les chaînes YouTube et Twitch de Blizzard. Gardez juste en tête que l’événement ayant lieu près de Los Angeles, il y a 9 heures de décalage horaire avec la France et la Belgique. Le concert de LE SSERAFIM débutera ainsi à 2h15 du matin, heure de Bruxelles et Paris.