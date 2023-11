Call of Duty MW3: la campagne solo est-elle si nulle que ça?

En bien ou en mal, la saga Call of Duty continue toujours de faire parler d’elle 20 ans après son lancement, ainsi qu’à se vendre chaque année à des millions d’exemplaires. Disponible depuis le 10 novembre, cet épisode 2023, baptisé Modern Warfare 3/ MW3 (vous avez déjà entendu ce nom? C’est normal, c’est le même que l’épisode sorti en 2011 même s’ils n’ont rien à voir), fait plutôt parler de lui en mal. L’épisode de la discorde, voire de la fin de vie pour la saga Call of Duty? En effet, quand il s’agit de fêter un 20e anniversaire, certains voient les choses en grand. Mais pour ce Call of Duty, Activision a préféré voir les choses en petit…

Un solo de cinq petites heures

Principal reproche: sa campagne solo qui se termine entre 4 et 6 heures. Heureusement, elle n’est pas mauvaise. Elle est même plutôt bonne et parmi les 12 missions certaines sont des vraies pépites comme celle de l’attaque dans un stade de foot ou la dernière, dans le tunnel sous la Manche. Graphiquement, sans être moche, cet épisode reste en deçà des standards de 2023. Et la saga n’a toujours pas vraiment franchi le cap de la new gen. Si cette campagne solo est agréable et rythmée, elle est évidemment beaucoup trop courte et les joueurs qui ne jouent à «Call of» que pour le solo passeront logiquement leur tour, surtout à 80 €.

Les raisons de l’échec?

Lors de sa sortie, COD MW3 s’est logiquement pris une vague de critiques. Pour expliquer cet épisode décevant, le toujours bien informé Jason Schreierde Bloomberg évoque le fait que les équipes de développement ont eu seulement 1 an et demi pour travailler dessus, au lieu de 3 ans habituellement. De plus, des développeurs auraient subi des pressions intenses et ont dû travailler dans le rush pour le lancer à temps. Bien qu’il soit vendu plein pot, cet épisode aurait dû être une extension plutôt qu’un jeu à part entière.

Espérons que l’épisode de 2024 rattrape le coup et fête dignement les 20 ans de la saga, même si c’est avec un an de retard. Car à ce rythme-là, Call of Duty va droit dans le mur. En témoigne une note catastrophique, la pire pour la saga, sur Metacritic. La version PS5 du jeu récolte une note moyenne de 51/100 sur la base de 32 critiques de médias et un user score de 1,4/10.

PS: Ha oui et préparez vous aussi à devoir télécharger des dizaines de GB de mises à jour avant de commencer à jouer et à subir pas mal de crashs et de retour au menu principal de la PS5 durant votre courte aventure.

Découvrez la bande-annonce de lancement de la Campagne: