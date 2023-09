Comment arriver à regarder plusieurs contenus à la fois?

Les réseaux sociaux et la TV

Un écran partagé en deux

Un aspect que beaucoup de jeunes ont déjà compris sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok. Une trend avait fait sensation auprès des créateurs de contenus, celle qui consistait à proposer deux contenus sur une même vidéo. Avec un écran partagé en deux, les utilisateurs pouvaient découvrir deux vidéos soit en bas et en haut ou à gauche et à droite. Cette tendance a notamment été rendu populaire par la fonctionnalité "Duo" de TikTok qui permet d'apposer une vidéo à sa propre création. Les créateurs ont découvert que ce genre de format retenait l'attention des utilisateurs, ce qui leur permettait de faire exploser leur nombre de vues et ainsi de faciliter la monétisation de leur contenu. Et quand on sait que les Américains passeront plus de temps à regarder des vidéos sur les applications qu'à la télévision en 2023, cette tendance est d'autant plus intéressante pour les créateurs.