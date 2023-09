Comment personnaliser son profil ChatGPT?

Comment accéder à cette nouvelle fonction?

Vous pouvez alors expliquer rapidement où vous vous trouvez, évoquer votre activité (s’il s’agit d’un compte professionnel), énumérer vos différents centres d’intérêt ou bien encore mettre en avant ce que vous recherchez vraiment via ChatGPT. De même, vous pouvez préciser si vous préférez des réponses longues et détaillées ou plutôt succinctes, si ChatGPT doit prendre position sur certains sujets ou bien rester systématiquement neutre. Ces instructions seront utilisées pour améliorer les réponses fournies et bien sûr partagées avec n’importe quel plug-in, pour ceux qui s’en servent (abonnés ChatGPT Plus).