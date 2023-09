The Crew Motorfest : Une bonne alternative à Forza Horizon 5 ?

Quand on aime les belles mécaniques, il est difficile de résister à la proposition de The Crew Motorfest. Le jeu d’Ubisoft propose des centaines de bagnoles de toutes les marques et de toutes les époques, parfaitement modélisées et entièrement personnalisables, esthétiquement comme mécaniquement. Ajoutez à cela quelques motos, des bateaux de course et des petits avions, le tout sur un terrain de jeu qui est une reproduction de l’île d’Hawaï et vous comprendrez qu’il y a moyen de bien s’éclater.

Des petits défauts…

Néanmoins, il faut faire quelques concessions. La première, c’est d’accepter une conduite très, très, très arcade. Dans The Crew Motorfest, on laisse le réalisme de côté pour privilégier les coups de nitro à tout va et les raccourcis à travers les décors. Ici, il n’y a pas de dégâts. La sensation de vitesse est loin d’être exceptionnelle lorsqu’on utilise les vues extérieures et éloignées. On regrette aussi un manque flagrant de différences de grip entre les surfaces. Enfin, il faut aussi accepter qu’on s’adresse à vous comme à un demeuré. C’est notamment les cas des épreuves «sponsorisées» par les influenceurs de Donut Media. Le ton utilisé risque de vous donner mal à la tête si vous avez plus de 20 ans… Enfin, dans toujours les concessions, il faut aussi accepter que The Crew Motorfest nécessite une connexion Internet obligatoire et que les serveurs ne soient pas toujours au top.

… mais un vrai plaisir de jeu

Présenté comme ça, on pourrait croire que The Crew Motorfest est un échec. Néanmoins, malgré tous ces défauts, on s’amuse et on se retrouve rapidement pris à enchaîner les épreuves et les activités. On prend plaisir à parcourir et à découvrir le terrain de jeu varié qu’est l’île d’Hawaï, représentée sous la forme d’un vaste open-world. Le jeu comporte plein de Playlists thématiques et scénarisées qui permettent d’explorer des pans de la culture automobile (des muscles cars, aux voitures électriques, en passant par des hommages aux Porsche 911 ou à la marque Lamborghini). The Crew Motorfest transpire la passion automobile. Le contenu de base est déjà intéressant et il vous occupera une vingtaine d’heures. De plus, chaque semaine, des nouvelles épreuves sont ajoutées et chaque mois, de nouveaux véhicules sont disponibles (attention, le jeu regorge aussi de micro-transactions!). Les modes en ligne sont également plutôt sympas, avec notamment une sorte de Destruction Derby en équipe, ou des épreuves à 28, où on alterne entre trois catégories de véhicules pendant la course. Enfin, il faut bien admettre que visuellement, The Crew Motorfest est plutôt réussi et très joli. Dommage que le jeu subisse parfois quelques ralentissements, même en mode performance.

Le meilleur des The Crew