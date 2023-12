A Highland Song : une pépite qui risque de laisser les francophones sur la touche

Direction les montagnes écossaises

On y incarne Moira McKinnon, une jeune fille qui vit depuis 15 ans avec sa mère dans une petite maison aux abords des hautes terres d’Écosse. Un jour, elle reçoit une lettre de son oncle Hamish, la priant de venir le voir sur la côte. Moira décide alors de partir de chez elle et vous allez être aux premières loges de ce périple.

A Highland Song est un jeu en 2,5D à défilement horizontal. Il brille par sa direction artistique. Les animations sont dessinées à la main et on a l’impression d’être dans une peinture. Le jeu plonge le joueur dans le folklore écossais. La bande-son y contribue grandement puisque les compositions de Laurence Chapman sont jouées par deux groupes folkloriques écossais: TALISK et Fourth Moon.

Anglais obligatoire pour profiter du jeu?

Entre histoires, mythologie et secrets de famille, A Highland Song vous fera vivre un voyage étonnant, poétique et envoûtant. En témoigne sa note actuelle de 80% sur Metacritic et ses évaluations très positivessur Steam.Malheureusement, le jeu d’Inkle n’est pas traduit en français et est uniquement disponible en anglais/écossais. Si vous ne maniez pas parfaitement la langue de Shakespeare, on vous conseille donc d’attendre un éventuel sous-titrage en français, car vous risquez de passer totalement à côté du jeu et de son histoire. Vous voilà prevenus. Si par contre, vous comprenez parfaitement l’anglais, foncez les yeux fermés. Le jeu vous fera vivre une belle aventure de cinq petites heures.