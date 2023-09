Il sera possible de passer des appels audio et vidéo sur X (ex-Twitter)

«Les appels audio et vidéo arrivent sur X», a écrit Elon Musk dans un message sur la plateforme, sans indiquer la date de lancement de ces nouvelles fonctions. Elles seront accessibles sur Android, iOS, mac et PC, et sans avoir besoin d’un numéro de téléphone, a-t-il précisé. «X, c’est l’annuaire mondial», a-t-il ajouté.