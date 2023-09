iPhone 15: Attention aux arnaques!

D’une manière générale, tout ce qui fait l’actualité inspire les cybercriminels. L’an passé, plusieurs vagues de virus informatiques et d’arnaques en ligne étaient ainsi apparus lors du déclenchement de la guerre en Ukraine ou encore du décès de la Reine Elizabeth II. Cette année, l’essor de ChatGPT les a aussi beaucoup inspirés. En cette rentrée, les arnaqueurs surfent sur la sortie prochaine de l’iPhone 15 pour s’attaquer aux internautes les plus impatients. C’est le spécialiste en cybersécurité Kaspersky qui alerte sur ce type d’arnaque suite à la découverte de plusieurs escroqueries exploitant l’enthousiasme des internautes à quelques jours de la sortie du téléphone.

Fausses préventes et faux concours

Un exemple d’arnaque consiste à offrir la possibilité d’acheter l’iPhone 15 avant son lancement officiel. Pour réaliser cet achat, les victimes sont invitées à effectuer un paiement en ligne et par conséquent à communiquer leur numéro de carte bancaire, en plus de leur nom et de leur adresse, autant de données qui pourraient être utilisées à mauvais escient par la suite. Évidemment, ces consommateurs ne recevront jamais leur iPhone et encore moins avant sa sortie officielle. Une autre forme d’escroquerie revient à créer un faux concours pour remporter cet iPhone 15. Les internautes sont invités à y participer, à la simple condition de payer un montant symbolique. Là encore, non seulement les victimes perdent de l’argent, mais ont surtout communiqué des données précieuses à des personnes extrêmement mal intentionnées.