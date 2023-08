On a joué au nouveau Super Mario Bros. Wonder: le hit de la fin d’année sur Switch?

Depuis la sortie du premier épisode en 1985, l’arrivée d’un nouveau Super Mario Bros. est toujours un événement. Et quand on sait que le dernier opus remonte à 2012, l’attente est encore plus grande. Que faut-il espérer de Super Mario Bros. Wonder qui sort le 20 octobre prochain? Metro fait partie des quelques chanceux à avoir pu mettre la main dessus à la Gamescom!

C’est à un peu moins de deux mois de sa sortie officielle, dans un petit salon privé de la Gamescom, que nous avons mis la main sur Super Mario Bros. Wonder. Une session d’une petite heure, à trois joueurs, qui nous a fait découvrir plusieurs mondes et aspects du jeu.

Le pouvoir des fleurs

Une chose est sûre: ce nouvel épisode en 2D est riche, très riche, en nouveautés. Tout d’abord, exit le fameux Royaume Champignon, place au Royaume des Fleurs. Rassurez-vous, il y aura toujours des Koopa (ces tortues dont il faut se méfier de la carapace), des Goomba (ce champignon embêtant mais pas très méchant), des pièces à récolter et des tunnels secrets à emprunter. Super Mario Bros. Wonder conserve aussi son gameplay en 2D et défilement horizontal typique de la saga depuis plus de 35 ans. Et bien sûr, le grand méchant Bowser n’est jamais bien loin!

Mais pour le reste, les apports et les nouveautés sont innombrables. À commencer par l’apparition de la Wonder Flower. Une fois qu’elle est découverte et touchée (elle est parfois bien cachée dans le niveau), cette fleur bleue fait basculer le jeu dans une nouvelle dimension. Durant l’espace de quelques dizaines de secondes, c’est tout le niveau qui change et se transforme. De nouveaux ennemis apparaissent, les tuyaux s’animent et il faut se grouiller pour récolter le maximum de bonus et de pièces.

Des nouvelles transformations

Des nouveaux Power-ups font également leur apparition. Ils permettent à Mario (et aux autres personnages jouables) de se transformer de manière spectaculaire, notamment en éléphant. C’est bien plus qu’une transformation esthétique. Une fois ce bonus pris et activé, c’est tout le gameplay du jeu qui est transformé. Le personnage peut ainsi prendre de l’eau dans sa trompe pour la projeter sur les adversaires. Il peut aussi donner des coups de trompe. C’est loin d’être la seule transformation. On a également vu Mario et ses amis se transformer en sorte de mineur capable avec son chapeau «foreuse» de casser certains blocs plus robustes, mais aussi de se camoufler dans le sol et de s’accrocher à certaines parois verticales et horizontales.

Un bijou d’animation

Mais la première chose qui marque dans ce nouvel épisode, c’est la qualité de l’animation. Dans des niveaux colorés et remplis de secrets, la bande à Mario et le monde qui l’entoure s’animent comme on ne l’avait jamais vu. Que ce soit quand les personnages utilisent leur couvre-chef pour planer ou la manière dont ils peuvent être surpris par l’apparition d’un ennemi, c’est un régal pour les yeux et les zygomatiques. Quand Mario se transforme en éléphant, les animations s’adaptent également. Vu son gabarit imposant, c’est évidemment plus compliqué pour lui. On le voit ainsi se trémousser et galérer à entrer ou à sortir d’un tunnel.

L’accessibilité à tout prix

Autre nouveauté importante: l’apparition de «badges» qui se débloquent au fil de l’aventure et qu’on peut ensuite choisir d’équiper son personnage. Il en existe deux types. Certaines procurent des nouvelles capacités, comme le fait de pouvoir faire des mégas sauts en s’appuyant contre les murs. D’autres donnent des petits boosts (dans les pièces collectées par exemple) ou une aide au joueur (comme le fait de débuter le niveau avec un champignon).

Ces badges sont loin d’être anecdotiques. Ils illustrent les efforts faits par les développeurs pour rendre Super Mario Bros. Wonder accessible au plus grand nombre de joueurs possible. Cela se voit dès le choix du personnage. En effet, cinq des 12 personnages de départ (quatre Yoshi de couleurs différentes et Nabbit) se destinent spécialement aux joueurs inexpérimentés puisqu’ils n’encaissent pas de dégâts. Et ces éléments seront bien utiles à certains, car nous avons pu en faire l’expérience, le jeu est parfois bien corsé au niveau de la difficulté!

En solo mais aussi en multi

Le jeu est également taillé pour le multijoueur. Jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer en même temps. Nintendo mise sur la collaboration et la bienveillance. Ici, on ne pique pas les bonus des autres, on n’entre pas en collision et on ne gêne pas ses coéquipiers. Tout repose vraiment sur la coopération. On ne vole rien, on partage tout et on va même redonner vie aux coéquipiers qui en ont besoin. Super Mario Bros. Wonder s’annonce ainsi un jeu parfait à partager en famille ou entre amis, avec des joueurs de niveaux différents. Nintendo garde la même philosophie pour le mode en ligne, volontairement «casual» et dans lequel tout est fait pour que les parties se déroulent dans un esprit positif, même en jouant avec des inconnus.

Le renouveau de Mario en 2D?

Onze ans après New Super Mario Bros. U, Super Mario Bros. Wonder redonne vie de très belle manière au plombier moustachu et à sa bande de pote dans une nouvelle aventure en 2D. Entre tradition et modernité, ce nouvel épisode apporte son lot de nouveautés. Avec tous les nouveaux éléments apportés par les développeurs de Nintendo, ce Super Mario Bros. Wonder semble se présenter comme l’épisode du renouveau. Joli, amusant, accessible aux petits et aux grands, il s’annonce d’ores et déjà comme un hit de la fin de l’année sur Nintendo Switch.