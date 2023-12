Le jeu Lake passe en mode Noël avec le DLC Season’s Greetings

Après les films et les séries de Noël, les jeux vidéo de Noël? Avec l’extension Season’s Greetings pour le jeu Lake, le petit studio néerlandais Gamious lance peut-être une nouvelle tendance!

Souvenez-vous le 1er septembre 2021, entre les blockbusters de la rentrée, un petit jeu indépendant, développé par le studio Gamious, tentait sa chance. Ce jeu narratif plongeait les joueurs en 1986 dans la peau de Meredith Weiss. Le temps de quelques semaines, la jeune femme décidait de délaisser la grande ville et sa carrière pour rentrer à Providence Oaks, sa ville natale. Le but? Faire une pause en exerçant le job d’une factrice en distribuant les colis et le courrier, tout en faisant plein de rencontres. Pas très long (comptez environ 6h pour le terminer), pas mal bugué et parfois un peu ennuyant, Lake s’en sortait avec une honorable moyenne de 70% sur Metacritic.

Retour à Providence Oaks

Un peu plus de deux ans plus tard, Lake est de retour avec un concept original: un DLC dédié aux fêtes de fin d’année, baptisé Season’s Greetings. On retrouve la petite ville rurale de Providence Oaks avec une sorte de skin de Noël: il y a de la neige, des guirlandes dans les rues, des bonhommes de neige dans les jardins et des décorations dans les maisons. Bref, on est plongé dans l’ambiance de Noël.

Plus qu’un skin de Noël

On se retrouve quelques mois avant les événements de l’aventure originale, le 23 décembre 1985 dans la peau du papa de Meredith, lui aussi facteur. Votre job consistera toujours, principalement, à distribuer des lettres et de colis au volant de votre camionnette. Ce préquel propose un autre point de vue intéressant. On retrouve des visages connus, mais on rencontre aussi des nouveaux personnages. Si vous avez aimé Lake, on vous recommande chaudement Season’s Greetings qui pour 10 €, vous replongera dans l’univers du jeu, avec une petite touche de magie. Dommage que la finitition ne soit pastoujours parfaite et que certains bugs soient toujours là, deux ans plus tard.

Si vous n’avez pas fait le jeu original, l’édition Lake: Special Delivery propose le jeu et son DLC pour 24,99 € sur PlayStation, Xbox et PC. En ce mois de décembre plutôt calme en sorties vidéoludiques, c’est le moment où jamais. Et qui sait, les extensions de Noël dans les jeux vidéo pourraient devenir tendance dans les prochaines années!