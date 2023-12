Les Pixel Buds Pro de Google: Une belle idée cadeau pour les mélomanes

Saviez-vous que Google fabriquait et commercialisait aussi des écouteurs? Pendant longtemps officiellement absents du marché belge, les Pixel Buds Pro sont disponibles depuis quelques semaines dans notre plat pays. L’occasion de les essayer et de vous dire s’ils valent vraiment la peine de dépenser 229 € (sur la boutique officielle de Google. Ils sont un peu moins chers sur Amazon ou Coolblue).

Une première prise en main parfois compliquée

Le premier contact avec les Pixel Buds Pro se fait via le petit boîtier dans lequel ils sont stockés et qui permet de les recharger. La première impression est excellente avec un boîtier qui respire la qualité et une matière agréable au toucher. Par contre, lorsqu’il s’agit de les enlever de leur écrin, c’est une autre paire de manches! Il faut en effet un peu de dextérité pour retirer les deux écouteurs du boîtier. Nous avons fait le test avec plusieurs personnes et personne n’est arrivé à le faire du premier coup. Même chose quand il s’agit de mettre pour la première fois les écouteurs dans ses oreilles. C’est bien moins intuitif que les Airpods d’Apple. Néanmoins, on prend vite le pli et ces écouteurs ont l’avantage de tenir parfaitement dans l’oreille. Que ce soit en marchant, en courant ou en faisant du sport, ils restent parfaitement fixés.

Autre élément très agréable: contrairement à de nombreux modèles low-cost, l’appareillage en Bluetooth avec votre smartphone est instantané et fonctionne à tous les coups. En une seconde, le tour est joué et vous pouvez écouter vos morceaux préférés.

Une suppression active du bruit bluffante

Au niveau technique, les Pixel Buds Pro sont équipés de la technologie Silent Seal, qui permet une suppression active du bruit. Le résultat est réellement bluffant. Une fois activée, cette fonctionnalité vous coupe littéralement du monde qui vous entoure et vous permet de profiter de votre musique dans des conditions parfaites. Un confort exceptionnel mais qui demande d’être doublement attentif car on en viendrait vite à rater son arrêt de train! Heureusement, il est possible de désactiver la suppression active du bruit en laissant simplement son doigt appuyé deux secondes sur l’écouteur. Pratique.

Des fonctionnalités pratiques

Pour avoir accès à des options plus complètes, il faut passer par l’applicationmobile «Pixel Buds». Il permet d’avoir des informations intéressantes sur le bien-être auditif avec le niveau sonore actuel en dB, mais aussi votre niveau d’exposition en termes de volume d’écoute au cours des 24 dernières heures et des 7 derniers jours. Il est également possible de contrôler la suppression active du bruit et d’activer, par exemple, le mode Transparence où le bruit ambiant est au contraire amplifié. Autre fonctionnalité très pratique, l’activation automatique ou non de la «détection de conversation». Si le contrôleur du train arrive et que les écouteurs détectent que vous parlez, votre musique se coupera automatiquement et se réactivera une fois la conversation pratique. C’est super pratique. Néanmoins, ça l’est un peu moins, si vous avez tendance à chanter en écoutant de la musique, car cela interrompra tout le temps votre morceau préféré!

Que du positif?

Enfin, derniers points positifs, l’autonomie est au rendez-vous. Les Pixel Buds Pro offrent jusqu’à 7 heures d’écoute avec la suppression active du bruit en une seule recharge, et jusqu’à 20 heures avec l’étui de recharge. De plus, 5 minutes de recharge dans l’étui suffisent pour obtenir jusqu’à 1 heure d’écoute (toujours avec la suppression active du bruit). Les écouteurs de Google s’en sortent également très bien lors des appels. C’est assez étonnant mais grâce aux micros à formation de faisceau, à l’accéléromètre détecteur de voix et aux protections anti-vent, ils permettent de passer et de recevoir des appels avec un son d’une grande clarté même dans les endroits bruyants et venteux. Cerise sur le gâteau, les Pixel Buds Pro sont certifiés IPX4 et résistent ainsi à l’eau et à la transpiration.