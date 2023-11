Super Mario RPG de retour sur Switch et pour la première fois en français

Un peu d’histoire

Au printemps 1996, alors que la Super Nintendo arrive en fin de vie, elle accueille un jeu innovant à plus d’un titre: Super Mario RPG. Développé par Square Enix (le studio à l’origine notamment de la saga Final Fantasy), ce titre transpose l’univers de Super Mario dans un jeu de rôle au tour par tour. Quelques années plus tard, d’autres jeux de rôle Mario (comme Paper Mario et Mario and Luigi) suivront mais à l’époque, c’était une petite révolution. Mais au final, en Belgique et en France, assez peu d’enfants francophones y ont joué. Et pour cause: le jeu est sorti à l’origine uniquement au Japon et en Amérique du Nord, et il n’était disponible qu’en anglais.

Pour la première fois en français

Près de 28 ans plus tard, Super Mario RPG fait un retour inattendu sur Nintendo Switch. Et il s’agit d’un véritable remake, complètement retravaillé et adapté à la Switch. Les graphismes n’ont (heureusement!) plus rien à voir avec la version Super Nintendo. Ils sont mignons, colorés et charmants. Dans la patte graphique, on retrouve un petit côté The Legend of Zelda: Link’s Awakening, un autre remake brillant sorti 2019.

Le gameplay a également été revu, corrigé et adapté à 2023 puisque le jeu possède des fonctionnalités inédites, comme les puissantes actions en trio, que vous pourrez déclencher au combat. La sauvegarde automatique fait également son apparition, tout comme la possibilité de se téléporter dans n’importe quel niveau déjà visité. Enfin, pour la première fois, Super Mario RPG est disponible en français.

Le verdict