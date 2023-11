Voici les plus beaux cosplays de la BlizzCon 2023 (photos)

Ces 2 et 3 novembre 2023, pour la première fois depuis 2019, la BlizzCon était de retour en Californie. Des milliers de joueurs et de joueuses fans de l’univers des jeux Blizzard (World of Warcraft, Overwatch, Diablo ou encore Hearstone) avaient déboursé 300 $ et fait le déplacement jusqu’à Anaheim pour y assister. Metro y était aussi.