Voici les plus grandes catastrophes que l'IA pourrait causer

Le mythe d'une IA supérieure à l'intelligence humaine, ce ne sera peut-être bientôt plus de la science-fiction . Aussi, face aux développements spectaculaires d'outils intelligents comme ChatGPT et consorts, OpenAI a décidé de développer son propre pôle dédié à la préparation aux risques que cette technologie pourrait engendrer entre de mauvaises mains. Open AI cite notamment les cyberattaques, mais aussi les menaces nucléaires .

De fait, OpenAI s'engage à promouvoir la sûreté et la confiance dans l'IA, notamment en ce qui concerne les risques de manipulations extrêmes. Si les modèles les plus avancés à venir pourraient avoir un effet positif pour le commun des mortels, dans sa vie personnelle ou professionnelle, se pose tout de même la question de son utilisation malveillante et des risques plus ou moins importants que cela pourrait engendrer à grande échelle.