Voici à quoi ressemblera le Wi-Fi de demain

Le Wi-Fi 7 (norme 802.11be) pourrait atteindre un débit potentiel théorique maximum de 46 Gbps, grâce notamment à une bande passante ultra-large de 320 MHz, contre 160 MHz pour toutes les dernières normes en vigueur. C’est presque cinq fois plus que l’actuel Wi-Fi 6E. Un débit plus important garantira bien sûr des téléchargements plus rapides, mais pas seulement.

Cela permettra de profiter d’une qualité de streaming 4K (voire 8K) plus stable et fiable, mais aussi de mieux appréhender les futures applications de réalité virtuelle et augmentée. A noter que le Wi-Fi 7 devrait aussi pouvoir gérer davantage d’appareils connectés et être moins sensible aux interférences.