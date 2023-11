Votre compte Google va-t-il être supprimé le 1er décembre prochain?

Uniquement les comptes perso

A noter que cette mesure ne s’applique qu’aux comptes personnels, pas à ceux liés à un employeur, à une école ou à une quelconque organisation. Ne sont pas non plus concernés tous ceux qui possèdent un compte payant Google One.

Vous l’aurez donc compris, pour éviter toute mauvaise surprise dans les semaines à venir, il est vivement conseillé de se connecter à ses vieux comptes, parfois oubliés. Et si vous y trouvez des documents plus ou moins précieux, sachez que vous pouvez les rapatrier vers votre compte principal en vous rendant sur Google Takeout. Sélectionnez alors toutes vos données à télécharger puis recopiez-les service par service sur votre autre compte. Vous n’aurez alors plus à vous soucier du maintien ou non de votre ancien compte.