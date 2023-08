Attention si vous passez un entretien d’embauche, un nouveau test pourrait bien faire toute la différence

Le test de la tasse de café, qu’est-ce que c’est?

Pourquoi est-il important de réussir ce test?

Bien qu’elle puisse sembler anodine de prime abord, cette méthode aurait aidé le boss australien à plusieurs reprises à faire son choix pour retenir (ou écarter) les candidatures qui se présentaient à lui. Et la raison n’est pas difficile à comprendre: du point de vue de Trent Innes, le fait de rapporter sa tasse témoigne d’un esprit d’initiative et d’équipe ainsi que d’une forte capacité à s’adapter rapidement à la culture de l’entreprise. «On peut développer des compétences, on peut acquérir des connaissances et de l’expérience, mais c’est vraiment une question d’attitude», pointe ce dernier dans un entretien accordé au journal The Mirror.