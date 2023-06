Voici les cinq profils les plus recherchés dans le secteur de la construction

Pour un peu plus de la moitié (51%) des entreprises de construction et d’installation, il est très problématique de trouver de nouveaux collaborateurs et problématique pour 29% d’entre elles. Actuellement, le secteur compte 14.000 postes vacants, indique la fédération de la construction Embuild.

«Le problème, c’est qu’une entreprise sur cinq limite ses offres à cause de cette pénurie de main-d’œuvre», explique Niko Demeester, le CEO d’Embuild. «C’est pourquoi il est plus que temps de revaloriser l’enseignement dans le domaine de la construction et d’orienter davantage la politique d’emploi sur l’activation, la formation et le redéveloppement.»

Les profils les plus recherchés

À peine 4% des entreprises sondées par Embuild, n’ont pas de difficultés pour recruter du personnel. 37% des entreprises recherchent des ouvriers du bâtiment, 19% des chefs de chantier, 11% des profils élevés dans le domaine de la construction, 7% des ouvriers du bâtiment pour des projets de rénovation énergétique et 5% des profils pour l’utilisation de nouvelles technologies dans la construction. Dans un premier temps, les entreprises de construction et d’installation tentent de remédier à ce manque de personnel en travaillant avec des sociétés sous-traitantes belges (24%) ou étrangères (20%). 21% des entreprises limitent leurs offres, car elles ne pourront pas réaliser le travail à cause de la pénurie de collaborateurs et 17% commencent leurs chantiers en retard, explique Embuid qui a sondé 200 entreprises. Embuild souhaite que de plus en plus jeunes s’intéressent aux opportunités d’emploi. Embuild mène donc une campagne d’image qui s’étendra sur dix ans afin de moderniser l’image de la construction. Avec cette campagne intitulée «Nous construisons demain», le secteur vise expressément les jeunes.

De plus en plus de femmes

Parallèlement, Embuild a publié début juin son analyse sur base des dernières données ONSS. Il en ressort qu’en l’espace de cinq ans, le nombre de travailleuses dans le secteur de la construction et de l’installation a grimpé de 23,6%. Dans le détail, entre 2017 et 2022, le nombre d’employées a crû de 23,9% et le nombre d’ouvrières de 20,8%, soit une hausse globale de 23,6%. Au total, les femmes représentaient 9,9% de tous les travailleurs dans la construction et l’installation en 2022, contre 8,4% en 2017. «Cela fait de la construction le deuxième secteur qui connaît la plus forte féminisation; seule l’agriculture fait mieux (+ 35,7%)», constate Embuild.

Encore des efforts à faire

À noter que les femmes représentent plus d’un tiers (36,3%) des employés dans le secteur de la construction et de l’installation. À ce titre, elles occupent des fonctions administratives, techniques et juridiques, mais également des emplois dans la vente, le marketing et la communication. Le tableau est cependant différent parmi les ouvriers où seules 1.857 femmes étaient actives dans le secteur en 2022, ce qui représente 1,2% de tous les ouvriers. «À cet égard, le secteur de la construction et de l’installation a encore beaucoup à faire pour attirer davantage de femmes», commente Niko Demeester, administrateur délégué d’Embuild. «Nous devons montrer plus que jamais que notre secteur a évolué et que l’automatisation et l’utilisation des techniques les plus modernes rendent le travail moins lourd, moins sale et plus sûr», conclut-il.

