Back to routine : voici comment se (re)mettre au sport

Cela fait des mois, voire des années, que vous vous dites que vous devriez reprendre une activité physique. Par manque de temps, manque d’envie, vous n’aviez toujours pas franchi le pas. Mais ça y est, la rentrée 2023-2024 est synonyme de renouveau, et vous souhaitez vous y remettre à fond. Comment trouver la motivation et, surtout, poursuivre son effort de façon durable?

Il n’y a pas de petits objectifs si vous reprenez le sport après un long moment d’absence. Ne visez pas trop haut et allez-y pallier par pallier. Il sera plus motivant de faire évoluer votre objectif vers le haut, que de réaliser que vous ne parvenez pas à valider votre premier but. Que cela soit courir cinq kilomètres sans s’arrêter, marcher plus de 10.000 pas, ou nager dix longueurs, commencez par le commencement, et c’est ensuite que vous viserez la Lune.