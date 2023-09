Ces 3 dates seront capitales pour votre vie amoureuse cet automne

Ah l’amour ! Un art bien compliqué mais rassurez-vous, l’univers a décidé de vous donner un petit coup de pouce cet automne! Votre vie sentimentale risque d’être impactée par trois dates en particulier et voici lesquelles.

Le 12 octobre 2023

Mars passera en Scorpion ce qui ne peut signifier qu’une seule chose: vos hormones vont prendre le contrôle ! C’est ce qui arrive quand la planète du désir par excellence se conjugue à la passion brûlantedu Scorpion.Terminé les «j’ose ou je n’ose pas?». L’heure est venue de foncer! Alors qu’est-ce qu’on fait? On se fie à 200% à son intuition et on demande gentiment à la partie analytique et rationnelle de notre cerveau de se faire discrète. Si vous cherchez un signe qu’il faut se jeter à l’eau sans trop réfléchir, c’est celui-ci.

À lire aussi Voici le pire signe astrologique du zodiaque

Le 28 octobre 2023

La fin du mois d’octobre verra apparaître une jolie pleine lune en Taureau. De ce fait, on se reconcentre sur tout ce qui est concret et palpable, l’occasion de mettre au point ou de consolider des projets avec votre partenaire (ou avec votre crush potentiel). L’occasion de se rapprocher et d’apprendre à (encore plus) se connaître. Merci qui ? Merci la lune !

À lire aussi Voici le signe astrologique le plus insupportable

Le 5 novembre 2023

Saturne va se stabiliser et rependre sa course pour le plus grand bonheur de nos cœurs! «Tous les projets au niveau affectif qui étaient à l’arrêt ou en attente, que ce soit pour des contraintes matérielles ou familiales, vont pouvoir reprendre» a expliqué Marc Angel dans une interview accordée à Elle. Résultats? Les blocages qui vous maintenaient en arrière vont décoller(de même que votre vie sentimentale et amoureuse).

À lire aussi Voici le signe astro qui possède la qualité la plus recherchée chez quelqu’un