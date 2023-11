Ces dix villes sont les plus prisées pour passer les fêtes

Ce top dix a été dévoilé par Travelbag. Celui-ci l’a établi en se basant sur les hashtags les plus souvent utilisés sur Instagram afin de découvrir quelles étaient les destinations les plus appréciées pour passer les fêtes de fin d’année. Devinez un peu qui se retrouve en toute première position? Londres!

Merry Christmas!

Avec 270.000 publications dotées du hashtag#ChristmasinLondon, Londres est clairement the place to be pour passer des fêtes de folie. Entre les décorations somptueuses, les marchés de Noël où flâner (et boire un bon chocolat chaud) aux promenades dans Hyde Park, c’est impossible de passer un mauvais moment dans la capitale britannique.

En seconde position, on retrouve N ew York! Cette superbe ville brille de mille feux pour les fêtes et propose un nombre incalculable d’activité. Si vous avez l’impression de vous balader sur les lieux de tournage de vos films de Noël préférés, c’est parce que… c’est le cas! N’oubliez pas de vous rendre à Time Square pour célébrer le nouvel an, comme il se doit!

En troisième place, on a Paris ! La ville de l’amour (selon «Emily in Paris» du moins), cumule à elle seule 37.000 hashtags. Promenez-vous dans les rues scintillantes sous les illuminations, allez faire du shopping dansles grands magasins, assistez à des concerts, promenez-vous dans les marchés de Noël… Cette atmosphère festive se retrouvera aussi dans vos assiettes grâce à la délicieuse cuisine française. Bref, on comprend sans mal la présence de cette somptueuse ville dans le classement.

Et la suite du classement?

Après ces trois destinations se trouvent ensuite Dubaï, Chicago, Vienne, Miami, Los Angeles, Melbourne et enfin, Sydney. Alors, on part quand?