Connaissez-vous le «célicouple»? Un concept qui réinvente la vie à deux

Après avoir grandi entouré de personnes on a parfois envie de se retrouver seul dans son petit cocon. C’est en tout cas un fait en Belgique puisque près de 36% des plus de 5 millions de ménages belges sont aujourd’hui composés d’une seule personne. Mais un nouveau concept à fait son arrivée le «célicouple», et séduit de plus en plus.

Dans plus de 90% des villes et communes, les personnes isolées constituent désormais le type de ménage le plus fréquent. C’est dix fois plus qu’au début des années 1990.

Le Bureau du Plan prévoit que d’ici à 2070, le groupe des personnes vivant seules représentera plus de quatre ménages sur dix dans notre pays. Avec une part de 38%, le groupe le plus important de personnes vivant seules est celui des 65 ans et plus. C’est surtout la part des couples mariés avec enfants habitant sous le même toit qui s’amenuise.

Le célicouple

Parmi ces personnes qui vivent seules il y a celles qui sont en «célicouple». En clair, il s’agit de deux personnes qui sont en couple mais qui font le choix de ne pas vivre ensemble, sous le même toit. Selon nos confrères de chez Moustique, ce sont «les jeunes couples qui viennent d’entrer dans le monde du travail et qui n’ont pas encore une vie de famille qui en sont particulièrement adeptes de ce concept».

Mais ils ne sont pas les seuls puisque le «célicouple» apporte les avantages du célibat et du couple. C’est donc un concept qui séduit de nombreuses personnes qui souhaitent avoir un équilibre relationnel tout en ayant une certaine autonomie. «Les relations amoureuses c’est vite compliqué et encore plus après la quarantaine! Et moi je m’épanouis et j’ai trouvé un parfait équilibre dans cette relation non cohabitante!», explique Landry de Toulouse dans une vidéo TikTok.

Alors le concept vous tente?