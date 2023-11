Les araignées peuvent-elles ressortir de l’aspirateur ?

Tout dépend de l’araignée

Selon les experts, le risquedépendrait de la taille et de l’espèce d’araignée. Par exemple, les petites araignées et les «Pholques Phalangide», les araignées au corps minuscule et aux longues et fines pattes, n’ont aucune chance de sortir de l’aspirateur. Elles pourraient, à la limite, ramper pour sortir mais elles s’étoufferaient vite à cause de la poussière. Les araignées plus grandes par contre ont, elles, plus de chances de survivre. Elles ont en effet un corps plus épais d’au moins 1,5 centimètre et des longues jambes poilues qui pourraient les aider à s’extraire.