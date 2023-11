Les cartes-voeux pourraient être un rempart contre l'inflation

On aurait pu les croire obsolètes ou en voie de disparition. Mais à en croire cette enquête OpinionWay commandée par l'Unicef, les cartes de vœux traditionnellement envoyées lors des fêtes de fin d'année auraient encore de beaux jours devant elles. Plus de deux tiers des personnes interrogées (67%) disent apprécier en recevoir, principalement pour l'aspect "personnel" et "touchant" des traditionnels messages qui les accompagnent. Les femmes se montrent particulièrement attachées aux cartes de vœux : 73% d'entre elles apprécient d'en recevoir contre 61% des hommes sondés.

Les personnes qui envisagent le plus cette option sont les moins de 35 ans (38% contre 10% des personnes âgées de 50 ans et plus), les catégories populaires (26% contre 19% des CSP+), les personnes sans emploi (36%) ou encore celles dont les revenus mensuels du foyer sont inférieurs à 2.000 euros (30% contre 15% des foyers gagnant 2.000 euros ou plus). C'est également le cas des parents ayant des enfants de moins de 18 ans (30%).