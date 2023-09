Les chansons parlant d’amour ne seraient pas un langage universel

Des résultats étonnants

D’après Lidya Yurdum, une des scientifiques ayant chapeauté l’étude, cela peut s’expliquer par le fait que les chansons en question ne parlaient pas totalement d’amour. «Les chansons d’amour sont une catégorie particulièrement floue qui englobe des titres exprimant le bonheur et l’attirance, mais aussi la tristesse et la jalousie» a-t-elle révélé. Voilà pourquoi ces titres sont plus aisément reconnaissables par les personnes qui les connaissent déjà que par des néophytes.