«Les gens ont plus d’intimité avec leur téléphone qu’avec leur partenaire»: Voici le nombre impressionnant de personnes qui regardent leur smartphone en faisant l’amour

«Les gens ont plus d’intimité avec leur téléphone qu’avec leur partenaire»

Sarah McConomy, l’autrice de cette étude, pointe la dépendance que certains éprouvent vis-à-vis de leur smartphone: «Aujourd’hui, certaines personnes consultent leur téléphone même lorsqu’elles font l’amour: elles semblent avoir perdu la capacité de s’en détacher. Les gens consultent leur téléphone plus d’une centaine de fois par jour, ils ont plus d’intimité avec leur téléphone qu’avec leur partenaire».

Et les chiffres abondent dans ce sens. Ainsi, 71% des personnes sondées affirment passer quotidiennement plus de temps sur leur smartphone qu’avec leur conjoint. Pire, 54% d’entre elles avouent préférer les moments de la journée passés devant leur écran de téléphone plutôt que ceux passés en compagnie de leur moitié!

Et les célibataires ne sont pas en reste puisque 75% d’entre eux avouent passer jusqu’à 30 minutes sur leur téléphone alors qu’ils sont en date! Les téléphones seraient-ils donc plus attirants que les relations amoureuses ou sexuelles?

«Un manque de respect»

Quoi qu’il en soit, comme le précise Bayu Prihandito, coach de vie spécialisé dans les relations, il s’agit là d’un «manque de respect envers son partenaire. Cela montre bien à quel point les distractions numériques peuvent éroder la qualité de nos connexions humaines les plus significatives et les plus précieuses».