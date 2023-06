L’incompétence stratégique: l’art de se faire passer pour un incapable pour se débarrasser d’une tâche

Faire semblant d’être incompétent

L’incompétence stratégique consiste à faire semblant devant les autres qu’on ne sait pas faire une tâche afin que quelqu’un d’autre s’en charge. Cette technique consciente et volontaire «concerne souvent les tâches ingrates, pour lesquelles on n’a aucune reconnaissance», explique Dr Caroline, psychiatre dans l’émission «La Grande Forme». Si la stratégie est fort répandue, elle est même parfois utilisée de façon inconsciente. Un exemple: lorsque ton collègue te demande de scanner son document parce que lui «n’y arrive pas et est nul avec l’informatique». Il y a de fortes chances qu’il y arriverait s’il cherchait un peu. Qu’on se le dise, il a juste la flemme.