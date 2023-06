Voici le remède à la pénurie de cerveaux dans la tech

Une liberté totale

«Le ‘full remote’ donne la possibilité de décider où l’on veut habiter, et si, dans deux mois, on change d’avis, on sera libre de le faire», raconte-t-il depuis son nouveau domicile, qui lui sert aussi de bureau. De l’autre côté de l’Atlantique, Jordan Pittier, 35 ans, est développeur pour Gorgias, une entreprise franco-américaine de support pour l’e-commerce. Il travaille lui aussi depuis son domicile, à Grenoble, dans les Alpes, disant avoir choisi un cadre «plus propice à la vie de famille» que Paris. «J’ai parlé à mon chef de mon déménagement, cela ne changeait rien pour lui car j’étais déjà en télétravail intégral», raconte-t-il.

Des avantages aussi pour les employeurs

Avec des équipes dispersées à Grenoble, Belgrade ou encore Toronto, Romain Lapeyre, le fondateur de Gorgias, se retrouve donc depuis San Francisco à la tête d’employés sur plusieurs fuseaux horaires. «Le choix du ‘full remote’ nous a permis d’accélérer notre processus de recrutement pour les fonctions d’ingénierie et de produit. Nous pouvons ainsi accéder à un pool de talents plus vaste», décrit-il, avec une organisation hybride, mêlant télétravail total ou partiel en fonction des régions.

Finis donc le café et les chouquettes avec les collègues, l’heure est aux réunions via écrans interposés.La tendance n’est pas totalement neuve dans les métiers de la tech, mais elle a pris de l’ampleur depuis le Covid. Et les nombreuses vagues de licenciements annoncées par les Gafam n’y changent rien, selon les spécialistes du secteur qui y voient une façon pour les entreprises de se démarquer dans la chasse aux talents. «J’avais plusieurs choix d’emplois après avoir quitté Google, et pour moi, l’option du télétravail total était un argument important», témoigne ainsi Nicolas Pessemier.