Voici ce qui rend quelqu’un sexy selon la science

Vous trouvez quelqu’un attirant? Mais savez-vous ce qui le rend tellement sexy ? Des scientifiques ont déniché le secret du sex-appeal. Et ce n’est pas la beauté!

Beau ou sexy?

Tout d’abord, il fautfaire la distinction entre beauté et sex-appeal. En effet, on peut être beau sans être sexy et inversement. On dira d’une personne sexy qu’elle est « sexuellement suggestive ou stimulante ». Elle déclenchera chez nous une réaction corporelle, par exemple une certaine excitation. Tout comme la beauté, le sex-appeal est très subjectif. «Le sex-appeal est dans l’œil de celui qui regarde», comme explique Blanca Cobb, spécialiste du langage corporel à nos confrères du HuffPost. «Certaines personnes sont attirées par les traits d’un visage, l’intonation d’une voix, une odeur corporelle, ou même un langage corporel». Vous l’avez compris, chacun est différent et n’est pas attiré par les mêmes choses.

Un sex-appeal variable

Selon les experts, le caractère d’une personne et la façon dont elle se comporte influencent son potentiel de séduction. « Vous est-il déjà arrivé de rencontrer quelqu’un que vous ne trouviez pas spécialement beau, puis de changer d’avis après avoir appris à le connaître?», interroge Kelsey Latimer, psychologue. De nouveau, cela reste très personnel. «La personnalité peut modifier le sentiment initial d’attirance, que ce soit positivement ou négativement». Ainsi, si on peut difficilement modifier son apparence physique, on peut travailler sur son comportement pour augmenter son sex-appeal.

Des traits de caractères sexy

Certaines caractéristiques augmenteraient le sex-appeal d’une personne. «La confiance en soi et la manière de s’exprimer peuvent être attrayantes: le charisme reflète le charme, le magnétisme et l’intelligence sociale», souligne Blanca Cobb. Une autre caractéristique sous-évaluée du sex-appeal est la gentillesse, qui reflète l’empathie et la sensibilité. «La personne en face se sent écoutée, aimée et protégée, ce qui renforce la connexion émotionnelle», explique l’experte. Sans oublier l’humour qui rend, selon une étude menée en 2017, un partenaire plus attirant.

En bref, l’attractivité n’a pas de règles et très subjective. Il est néanmoins possible de renforcer son sex-appeal en travaillant sur sa confiance en soi, sa gentillesse et son humour. Vous savez comme séduire maintenant!

