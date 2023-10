Voici le meilleur moment pour quitter un repas chez des amis, en semaine et le week-end

Le guide des bonnes manières modernes a parlé

Pour remédier à ce genre de situation, le magazine britannique The Lady, qui s’autoproclame comme le guide des bonnes manières modernes, a tenu à rappeler le bon usage. Selon eux, en semaine, c’est à 22h30 au plus tard qu’il faut dire au revoir à son hôte et rentrer chez soi. Le week-end, c’est un peu plus tard puisque c’est maximum 23h15.