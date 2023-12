Voici le moment idéal pour enlever son sapin de Noël

Les études scientifiques à ce sujet sont formelles: le fait d’installer son sapin et ses décorations de Noël dès la fin du mois de novembre rendrait davantage heureux . Est-ce une bonne raison pour laisser son sapin jusqu’en février? Pas sûr! Mais quand faut-il l’enlever au juste?

Jusqu’à L’Épiphanie?

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’existe aucune règle en la matière et que chacun peut faire comme il préfère et comme cela l’arrange et/ou lui fait plaisir. Néanmoins, il existe quand même quelques traditions en la matière. Certains retirent le sapin de Noël juste après le 6 janvier. Cela semble être un bon compromis. C’est la date de L’Épiphanie et (officiellement en tout cas) de la galette des rois. Dans la tradition chrétienne, les Rois mages rejoignent le petit Jésus autour de la crèche. Après ça, c’est peut-être aussi le bon moment de ranger son sapin jusqu’à l’année prochaine. Autre stratégie (si vous avez choisi un sapin naturel), c’est de l’enlever en fonction les dates des collectes dans votre commune.