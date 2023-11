C’est prouvé: installer vos décorations de Noël tôt serait bon pour votre santé mentale!

Chaque année, une fois qu’Halloween est passé, c’est l’heure pour Mariah Carey de sortir de son placard et de passer en mode Noël. Certes, le 25 décembre n’est peut-être que dans un mois, mais vous êtes peut-être déjà tenté de sortir votre sapin de Noël et tout le reste de vos décorations (merci Mariah…). Figurez-vous que selon les scientifiques, vous avez totalement raison de vous y mettre, et on vous explique pourquoi.

Retour en enfance

Le psychanalyste Steve McKeown explique dans une interview publiée sur le site Unilad que décorer sa maison pour Noël permet de retomber en enfance et de revivre des souvenirs qui vous ont marqué durant cette période de votre vie. L’insouciance de l’enfance vous permettait de ne ressentir aucun stress ou presque, et retomber là-dedans est donc bénéfique pour votre santé mentale.

«Dans un monde rempli de stress et d’anxiété, les gens aiment se rapprocher des choses qui les rendent heureux. Et les décorations de Noël rappellent ces intenses souvenirs d’enfance», détaille-t-il, avant de poursuivre: «Outre des signes symptomatiques qui pourraient expliquer qu’une personne veuille absolument mettre ses décorations de Noël tôt, le plus souvent, cette action témoigne de raisons nostalgiques, pour revivre la magie ou pour compenser des négligences du passé. Les décorations de Noël sont simplement un ancrage ou un chemin vers ces vieux souvenirs d’enfance remplis de magie et d’excitation. Donc il s’agirait surtout de maintenir et prolonger cette excitation.»