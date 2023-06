Voici les trois étapes pour atteindre ses objectifs et réussir sa vie, selon l’Université d’Harvard

Tu veux atteindre tes objectifs et réussir dans la vie? L’Université d’Harvard vient de partager les trois principes à respecter quotidiennement pour y arriver. Le nom de la méthode? Le TimeBoxing.

1.Établir un plan

Selon l’étude, la première étape importante constitue à « télécharger son cerveau ». Par ces termes, elle entend: penser un plan que tu vas mettre en place tout au long de la journée. Il peut s’agir d’ engagements que tu veux tenir (faire du sport, manger mieux…) ou de projets que tu souhaites réaliser (écrire un livre, lancer un blog de cuisine…). En bref, fais des «to-do list » et fixe-toi des objectifs à réaliser dans la journée. Attention, ne vise pas trop haut. Tes projets doivent rester réalisables.

2.Hiérarchiser et suivre le planning

Une fois le plan établi, la seconde étape consiste à le passer en revue pour établir les priorités . Réalise en premier l’objectif qui te paraît le plus urgent. Pendant la journée garde bien en tête ce plan et coche mentalement (ou par écrit) l’objectif dès qu’il est atteint. L’important est de ne pas oublier ces «missions».

3.Fixer un timing

C’est bien beau de faire une liste d’objectifs et d’établir ceux qui doivent être réalisés en priorité mais ce n’est pas suffisant pour être productionselon l’étude. La troisième étape consiste à planifier combien de temps on souhaite dédier à chaque mission. Définis que tel objectif doit être rempli en une heure, tel autre en deux. Ainsi, tu sauras si ton planning est réalisable en une journée et tu ne perdras pas de temps. Fini de procrastiner!