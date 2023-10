BD: Le Marsupilami revient comme vous ne l’avez jamais vu dans «La Bête»

Ça raconte quoi?

Ce qu’on en pense

Le premier tome de «La Bête» avait été l’un de nos coups de cœur de 2020. Frank Pé revisitait de manière magistrale l’animal imaginé par Franquin dans les années 1950 et livrait un roman graphique à la fois sombre et puissant. Il aurait finalement fallu attendre pour connaître la suite de l’histoire. L’inflation est également passée par là puisque le prix est passé de 27,5 € à 35 € (mais avec 50 pages en plus!). L’attente en valait la peine. On retrouve le trait magnifique de Frank Pé, et dans le scénario de Zidrou ce savant mélange d’humour, d’émotion et de suspense. Si vous cherchez à vous faire plaisir ou à offrir un beau livre au pied du sapin, les deux tomes de « La Bête» feront vibrer tous les amateurs de BD et méritent une place dans leur collection.