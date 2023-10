Énergie : comment Google peut vous aider à installer vos panneaux solaires

Une aide gratuite

De plus en plus de monde opte pour une énergie propre produite à l’aide de panneaux solaires. Encore faut-il les disposer correctement pour optimiser leur rendement. C’est précisément l’objectif de la nouvelle interface de programmation d’application de Google. Cette API Solar, proposée dans le cadre d’une nouvelle série de solutions environnementales à découvrir sur la Google Maps Platform, met spécifiquement en évidence d’importantes données sur les bâtiments, sur leurs toits, l’ombrage et la configuration des panneaux. Ce projet couvre d’ores et déjà plus de 320 millions de bâtiments dans 40 pays.