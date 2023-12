La mobilisation internationale sur le climat en 10 grandes dates

Le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le Giec, voit le jour sous l'égide de l'ONU. Ce groupe d'experts bénévoles est chargé d'analyser le changement climatique et de fournir des bases pour les négociations lors de conférences sur le climat.

Le sommet de la Terre organisé à Rio de Janeiro (Brésil) lance un premier appel pour une réduction volontaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) et élabore une Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Lors de la COP3, le Protocole de Kyoto engage les pays les plus industrialisés à réduire, entre 2008 et 2012, leurs émissions de GES de 5,2% par rapport à 1990.

La portée de Kyoto est amoindrie par le fait qu'il n'engage pas les grands pays émergents comme la Chine (devenue en 2006 premier émetteur de CO2), l'Inde ou le Brésil, et que les Etats-Unis refusent en 2001 de le ratifier.

La COP15 à Copenhague échoue à parvenir à un accord mondial, mais débouche sur un texte politique, négocié in extremis, impliquant Chine et Etats-Unis.

Adopté en décembre à l'issue de la COP21, l'accord de Paris est le premier pacte engageant l'ensemble de la communauté internationale avec, comme objectif global, de maintenir la hausse de la température moyenne mondiale "bien en deçà de 2°C" par rapport à l'ère pré-industrielle et, si possible, de limiter la hausse à 1,5°C.

Mais il n'y a pas d'objectif contraignant par pays et la mise en œuvre est assurée à l'échelon national.

2018: Greta Thunberg et les vendredis du climat

En quelques mois, de Berlin à Sydney, de San Francisco à Johannesburg, la jeunesse lui emboîte le pas: le mouvement "Fridays for Future" est né.

2022: émissions record et COP décevante

Adopté en décembre au Canada, l'accord de Montréal vise à enrayer la destruction de la biodiversité avec pour objectif "que, d'ici 2030, au moins 30% des zones terrestres, des eaux intérieures et des zones côtières et marines (...) soient efficacement conservées et gérées".