Shein : un vêtement sur six venant de Chine contient des substances toxiques pour la santé

Dans la foulée, elle avait fait part de sa volonté de réunir l’industrie, les inspections et ses collègues du gouvernement afin d’améliorer la circulation de l’information et de mettre en place des contrôles plus efficaces à court terme. En Belgique, ces contrôles sont répartis entre différents services d’inspection, dont ceux de l’Inspection économique, du SPF Santé publique et de l’Administration des douanes et accises.