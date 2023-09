Six conséquences du changement climatique sur notre corps

On parle souvent des conséquences que provoque le changement climatique sur la planète mais il a aussi de nombreux effets négatifs sur notre santé et notre corps.

Dans une étude parue dans The Lancet en septembre 2021, 200 scientifiques rappelaient que le changement climatique constituait l’une des plus grandes menaces pour la santé humaine. D’après les Nations unies, 150.000 personnes meurent chaque année des conséquences du changement climatique. Et ce nombre devrait doubler d’ici 2030. Voici six exemples de ce que ce fléau fait subir à notre corps.

1. Un sommeil perturbé

La hausse des températures due au changement climatique perturbe notre sommeil et en réduit la quantité. Il a déjà été démontré que, lors des nuits plus chaudes que la moyenne, les gens dormaient moins bien. À la longue, des nuits perturbées peuvent avoir des effets négatifs sur la santé . On remarque que les personnes les plus touchées sont des femmes, des personnes âgées ou encore des habitants de pays à faibles revenus. Ce manque de sommeil peut aussi entraîner une hausse des comportements agressifs.

2. Des problèmes respiratoires

En 2022, une Canadienne a été la première patiente diagnostiquée comme «souffrant du changement climatique» après avoir connu des difficultés respiratoires lors d’une vague de chaleur . La pollution atmosphérique entraîne en effet une augmentation des problèmes respiratoires comme l’asthme. On a remarqué que, lors des journées très chaudes, les niveaux d’ozone au sol étaient très élevés et pouvaient provoquer une augmentation de la fréquence des crises d’asthme . Les personnes exposées à la pollution atmosphérique durant leur enfance ont, en outre, plus de chances de développer des problèmes pulmonaires.

3. Malnutrition et obésité

On pense en premier lieu aux pays en voie de développement . L’augmentation des températures, les phénomènes météo extrêmes ainsi que la diminution de la disponibilité en eau vont impacter l’agriculture et la pêche , créant des pénuries alimentaires. Les habitants des pays du Sud qui en dépendant vont souffrir de grave malnutrition , qui peut entraîner à son tour d’autres problèmes de santé . Nos contrées ne seront pas épargnées car ces pénuries alimentaires vont provoquer une flambée des prix . Les gens vont alors se tourner vers des produits moins chers et pauvres en micronutriments comme la malbouffe , ce qui augmentera l’ obésité .

4. De l’infertilité

Une conséquence plus méconnue de la pollution atmosphérique est l’infertilité. Selon une étude de l’Université britannique d’East Anglia menée à ce stade sur des insectes, les vagues de chaleur tueraient le sperme . Le phénomène a également été observé chez des humains en Chine. Un article portant sur 18.000 couples, rapporté par Euronews Green, a montré que ceux exposés à des niveaux modérément élevés de pollution par les microparticules présentaient un risque d’infertilité supérieur de 20% . Et selon une étude américaine, chez les femmes , la pollution atmosphérique aurait également un impact sur la maturation des ovules .

5. Davantage de maladies

En plus des allergies, des maladies cardiaques ou circulatoires causées par le stress thermique et les polluants atmosphériques, le changement climatique augmente également les risques de contracter une maladie infectieuse , comme des maladies diarrhéiques ou le paludisme. Quatre espèces de moustiques exotiques ont en outre déjà été repérées en Belgique et peuvent être des vecteurs d’arbovirus tels que le chikungunya, la dengue ou le Zika .

6. La santé mentale affectée

L’éco-anxiété , le fait d’être très préoccupé par le changement climatique, est en hausse , notamment chez les jeunes, davantage sensibilisés à la problématique. Ils se sentent impuissants face à un avenir qui s’annonce morose et cela peut entraîner un état dépressif .

Les incendies de forêt ou les inondations que l’on observe de plus en plus souvent peuvent également entraîner un stress post-traumatique chez les personnes qui en ont été victimes. La perte de sa maison, de tous ses biens ou même d’un proche, dégrade fortement la santé mentale. C’est pourquoi un accompagnement psychologique est recommandé pour pouvoir y faire face.