Faut-il éviter les pailles en papier et en bambou? Voici les résultats interpellants d’une étude belge!

Les pailles en papier et en bambou sont-elles vraiment meilleures pour l’environnement et pour la santé? «Ce n’est pas forcément le cas!», met en garde un chercheur belge.

Il a fallu s’y habituer. Depuis quelques années, nous avons dit au revoir aux pailles en plastique pour les remplacer par des alternatives présentées comme durables et écologiques. Mais les pailles en papier et en carton sont-elles vraiment meilleures pour la santé et pour l’environnement? C’est ce qu’ont voulu vérifier des chercheurs Belges.

39 marques de pailles analysées

Le professeur Thimo Groffen de l’Université d’Anvers et son équipe se sont penchés sur la question. Ils ont analysé les pailles de 39 marques différentes disponibles sur le marché belge. Elles étaient fabriquées à partir de cinq matériaux différents : papier, bambou, verre, acier inoxydable et plastique. Les résultats ont été publiés le 24 août dernier dans la revue scientifique Food Additives & Contaminants et ils sont plutôt interpellants.

Présence de PFAS

«Le papier et d’autres matériaux d’origine végétale sont souvent utilisés pour remplacer les plastiques. Il en va de même pour les pailles, où les pailles à base de plantes et autres pailles présumées écologiques sont de plus en plus utilisées pour réduire la pollution par le plastique», débutent les chercheurs. Ils détaillent ensuite que des PFAS sont ajoutés lors du processus de fabrication pour rendre les pailles hydrofuges, c’est-à-dire résistantes à l’eau. Or, les PFAS sont des substances perfluoroalkylées, des composants synthétiques et chimiques. Les chercheurs indiquent que parfois, ces substances sont présentes dès le début de la chaîne d’approvisionnement en raison de l’utilisation de matières premières contaminées.

Faut-il éviter les pailles en papier et en bambou?

Leur conclusion est sans appel. «La présence de PFAS a été constatée dans presque tous les types de pailles, à l’exception de celles en acier inoxydable. Les PFAS ont été plus fréquemment détectés dans les matériaux d’origine végétale, tels que le papier et le bambou. La présence de PFAS dans les pailles à base de plantes montre qu’elles ne sont pas nécessairement biodégradables et que l’utilisation de ces pailles contribue potentiellement à l’exposition humaine et environnementale aux PFAS », peut-on lire dans leur rapport. Conclusion: que ce soit pour votre santé ou pour l’environnement, mieux vaut opter pour des pailles réutilisables en acier inoxydable!

