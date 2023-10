Les vignes provoquent-elles des cancers aux enfants? Les résultats d’une étude sont alarmants

On doit cette découverte à l’Inserm (l’Institut national français de la santé et de la recherche médicale). Celui-ci a partagé sur son site officiel les résultats de sa dernière étude dans laquelle un lien de cause à effet a été établi entre la proximité et la densité de vignes et le développement des leucémies chez les enfants de moins de 15 ans.