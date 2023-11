Accusé de viol, l’animateur Cauet porte plainte pour dénonciation calomnieuse

Le parquet, sollicité par l’AFP, a confirmé avoir reçu la plainte pour tentative d’extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse, faux et usages contre personnes non dénommées, déposée le 23 novembre dernier au commissariat de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

«Calomnie pour porter atteinte à son honneur»

«Cette démarche judiciaire souligne la gravité de la situation et répond à la calomnie orchestrée pour gravement porter atteinte à l’honneur et à la réputation de notre client, avec un but financier dissimulé», ont indiqué les avocats de Cauet, Mes Xavier Autain et Simon Clemenceau, dans un communiqué. «L’honneur d’un homme ne peut être jeté en pâture sur le fondement d’accusations aussi graves qu’infondées», ont-ils ajouté, indiquant que des «preuves matérielles» avaient été transmises à la justice.