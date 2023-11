«Nous sommes inquiets»: Un membre de l’équipe de Cauet sort du silence

Cauet est dans la tourmente… L’animateur est en effet accusé de viols par une femme. Cette dernière, prénommée Julie, a déposé plainte il y a quelques jours. Selon elle, Cauet l’aurait ainsi violée à deux reprises alors qu’elle était encore mineure. La victime présumée affirme que, passionnée par l’univers de la radio, elle aurait été conviée par Cauet dans une chambre d’hôtel à Genève afin qu’elle lui fasse écouter sa maquette. La jeune femme n’avait alors que 15 ans…

Ce mardi 21 novembre, Julie est revenue pour BFM TV sur une partie des faits qu’elle reproche à l’animateur. «Il s’est mis à côté de moi, on était sur le canapé. C’est à ce moment-là où il a baissé son pantalon de quelques centimètres, on pouvait apercevoir son caleçon, il a tout sorti et c’est là qu’il m’a dit: ‘c’est comme ça qu’on réussit dans la radio, il faut que tu le fasses’. J’ai posé mon téléphone sur la table basse, je l’ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit: ‘je ne peux pas’. Et il m’a dit: ‘montre-moi ce que tu sais faire», a-t-elle ainsi confié, en pleurs.

Des accusations graves aux potentielles lourdes conséquences

De son côté, Cauet a nié les faits et a, lui aussi, déposé deux plaintes. La première pour harcèlement et la seconde pour dénonciation calomnieuse. L’animateur de 51 ans a déclaré être «éprouvé par les accusations non seulement ignominieuses mais surtout mensongères» qui sont portées contre lui. «J’ai les preuves de mon innocence, mes avocats vont en saisir le Parquet de Nanterre. Je me battrai contre cette lamentable entreprise de déstabilisation», a-t-il ajouté.

Si Cauet risque gros dans cette histoire, il n’est pas le seul… En effet, l’animateur s’est pour le moment écarté de l’antenne d’un commun accord avec NRJ, le temps que toute la lumière se fasse sur cette histoire en interne. Et c’est justement pour la suite que les membres de l’équipe de Cauet s’inquiètent!

Si ces derniers s’inquiètent tant pour leur avenir, c’est parce que l’animateur est aussi producteur. Et les membres de sa société de production, Be Aware, craignent de perdre leur boulot, comme l’affirme l’un d’eux. «C’est dur pour son équipe. Nous sommes inquiets car nous sommes pour beaucoup payés par la société, et pas par NRJ».

Et leurs inquiétudes pourraient s’avérer fondées puisque, selon Kevin Boucher, journaliste du Parisien, «l’absence de Cauet sur NRJ va se prolonger». L’animateur va donc être remplacé par Louis NRJ et Charly respectivement pour les cases 15/19h et 19h/minuit.

Cette affaire pourrait donc avoir de lourdes conséquences sur l’entourage professionnel de l’animateur radio…

