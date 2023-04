Achetez les vêtements de Kendji Girac sur Vinted pour la bonne cause

Pour la bonne cause

TF1 et Vinted ont lancé l’opération #LesLogesTF1. Le concept est simple. Anaïs Grangeracva rentrer en backstage, «subtiliser» les clés de plusieurs loges des personnalités ou émissions de TF1 et accéder aux loges. Elle va y prendre quelques vêtements et accessoires qu’elle mettra en vente sur le compte Vinted «LogesTF1». Tout le monde peut donc accéder facilement à ces ventes. En plus, c’est pour la bonne cause car les bénéfices seront reversés à l’association La Cravate Solidaire.