Angèle pose en tenue sexy avec une micro-jupe: «Barbie va avoir peur pour sa carrière!» (photos)

Ces dernières semaines, Angèle enchaîne les dates de son Nonante-Cinq Tour. Si elle est passée par l’Amérique du Nord, avec des représentations aux Etats-Unis et au Canada, elle est désormais de retour sur le Vieux Continent et parcourt la France.

Des tenues toujours plus belles

Chaque soir de cette tournée colossale, la jeune femme arbore des tenues différentes qu’elle choisit bien entendu avec soin. La garde-robe de la Belge ne cesse d’étonner les fans de par sa diversité. Et qu’on se le dise, chacune de ces tenues lui va à ravir et elle n’hésite pas à allier le sexy et le classe.