Angèle révèle être pansexuelle (vidéo)

Alors qu’elle enchaîne les succès musicaux depuis 2018, Angèle voit également très souvent sa vie privée étalée dans la presse people. Ainsi, un journal a révélé fin 2019 que la chanteuse belge vivait une histoire d’amour avec une femme. Ses proches n’étaient alors pas au courant et en prennent connaissance via la presse. La star est d’ailleurs revenue sur ce moment pas facile dans un documentaire diffusé sur Netflix. «Mon coming out m’a été volé. J’ai réalisé assez tard que j’étais bi et c’était compliqué. J’aurais préféré choisir le moment», confiait-elle.